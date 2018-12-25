2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 45. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenklerin bırakılması ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda İnönü'yü anma programı düzenlendi. Buradaki programda İsmet İnönü'nün askeri kişiliğinin yanı sıra hayatı ele alındı. İnönü ile ilgili şiirlerin okunması ardından anma program sona erdi.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediyesi Genel sekter Yardımcısı Haydar Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.