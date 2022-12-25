2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 49'uncu yıl dönümünde memleketi Malatya'da da düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı 15 Temmuz Millet Meydanında bulunan İsmet İnönü büstüne çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Millet Meydanındaki çelenk sunum töreni sonra erdi.

Bu arada, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anma etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Programa, Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Albay Zeki Koltukoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, STK temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerince, Gazeteci Yaşar Karaaslan tarafından derlenen, “İsmet İnönü Fotoğraf Sergisinin” gezilmesi ile başlayan programda, “2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Hayatı” konulu video gösterimi yapıldı.

Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Benna Porgalı “Atatürk, Çocuk ve İsmet Paşa” isimli şiiri okudu.

Kolukısa Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Abdulvahap Melek'in “İsmet İnönü'nün Hayatı ve Kişiliği” konulu bir konuşma yapmasının ardından anma programı sona erdi.