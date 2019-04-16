2. Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrenci Sempozyumu başladı

Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrenci Sempozyumu açılış programıyla Malatya'da başladı.

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesinin destekleri ile organize edilen “Gençlik ve Eğitim” üst başlığında Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Salonunda başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyumda ilk olarak söz alan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin, sempozyumun her yıl biraz daha büyüyerek ve gelişerek devam ettiğini söyledi.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş'ta birer konuşma yaptılar.

Vali Aydın Baruş konuşmasında, “Gençlik ve eğitim ikisi de ülkemizin geleceğini ve insanlığın geleceğini ilgilendiren konular. Geleceğe yönelik vizyona sahip olmamız gereken üzerinde çok düşünmemiz gereken konular. Bu nedenle sempozyum konusu olarak seçilmesinin isabetli olduğunu düşünüyorum. Gençlik ve eğitim birbirinden ayrılmaz iki süreç. Eğitim aslında insanın bütün hayatını kapsayan bir süreç ama gençlik çağınızda olduğunuz zaman bu süreci çok daha verimli çok daha faydalı bir şekilde değerlendirebilmeniz mümkün olabiliyor. Çünkü gençlik çağı hayata dair beklentilerinizin en pozitif olduğu ve enerjinizin en yüksek olduğu zaman. Bu anlamda sizin yaşlarınızdaki insanların bu süreci çok iyi değerlendirip hem kendime hem aileme hem de ülkeme nasıl fayda sağlayabilirim noktasında bu eğitim sürecini çok çok iyi kullanmanız lazım. Bizim lise yıllarımızda ufak bir tartışmayı içeren bir takım küçük programlar düzenlenmesi bile bizim için büyük nimetti. Bu gün üniversite ortamında sempozyum düzenleme imkanına sahipsiniz. Gençlik için konuşmak çok önemli tartışmak çok önemli, düşüncelerini başkalarının yanında ifade etmek çok önemi. Bunu ortaokul yıllarında, lise yıllarında yapabilmek çok önemli. Sizin bu yapmış olduğunuz sempozyum çalışması bu gün bir çok üniversitelerde yapılamayan çalışmalar. Onun için bu iki günlük sempozyum sürecini çok iyi değerlendirelim. Sizin yetişmenizde eğitim süreci iki anlamda önemlidir. Birincisi kendinizi geleceğe hazırlamak akademik anlamda donanımlı olmak ikicisi ise kendinizi karakter olarak güçlendirip gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyacağı lider insanlar olabilmek açısından önemlidir. Bu sempozyum sürecinin de sizin lider karakterler olarak geleceğin yöneticileri olarak kendinizi yetiştirmenize ve karakterinize olgunluk sağlamaya çok ciddi faydaları olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış programı daha sonrası açılış oturumu ile devam etti. Açılış oturumu, İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. İlhan Erdem Yönetiminde yapıldı. İlk oturuma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Din İşleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve Öğretim Üyesi Mustafa Öcal katıldı. Yaklaşık 800 öğrencinin dinlediği açılış oturumundan sonra açılış kokteyline geçilerek sempozyumun açılış programı tamamlandı.

Sonrasında ise yapılan oturumlar eş zamanlı olarak Mavi, Pembe ve Turuncu salonlarda gerçekleştirildi. Her oturumda 4 öğrencinin bildiri sunduğu ve dinleyicilere soru sorma imkanının da verildiği oturumlara lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra konuya ilgi duyan birçok vatandaşın da dinleyici olarak katıldığı görüldü.

Bu yılki sempozyumun ana teması olan “Gençlik ve Eğitim” başlığına uygun olarak başlayan 1. oturumda din eğitiminden gençlerin beklentileri, eğitim ve teknoloji, değerler eğitiminde okulların rolü ana başlıkları işlendi. oturumda ise eğitimin güncel meseleleri, değerler eğitimi bağlamında çizgi filmler, 21. yüzyılda din eğitimi ve geleneksel eğitim modelleri ana başlıkları etrafında bildiriler sunuldu. Günün son oturumu olan 3. oturumda ise edebi metinlerin değerler eğitimi açısından analizi, eğitimin güncel meseleleri ve gençlerin eğitiminde devlet kurumları ana başlıkları işlendi. Sempozyumun birinci gününde gerçekleştirilen 3 oturumda yerli ve yabancı toplam 36 bildiri sunuldu.

Programa Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof Dr. Ayşen Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Din Eğitimi Genel Müdürü Naif Yılmaz, Rektör yardımcıları, Akademisyenler, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen ve öğrenciler katıldı.