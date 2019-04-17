2. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu devam ediyor

Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan 2. gün oturumları ile devam ediyor.

Akademisyenlerin başkanlığında gerçekleştirilen ve eş zamanlı olarak iki salonda yapılan oturumlarda öğrencilerin eğitim ve gençlik ile ilgili bildirileri izleyicilerle paylaşıldı. Sabah başlayan 4. oturumda, gençliğin kimlik oluşumunda sosyal medyanın rolü ve eğitimin güncel meseleleri konuşuldu.

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen sempozyumun Mavi Salon'da yapılan sabah oturumunda ilk söz alan Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeynep Üstün ve Vildan Kanalcı eğitimde yeni bir özelleştirme modeli olan ‘temel lise' modeliyle ilgili hazırladıkları bildiriyi sundular. Malatya Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesinden Zeynep Rabia Gül, eğitim kurumlarının fiziksel imkanları ile ilgili hazırladığı çalışmasında, okul binalarının ihtiyaçtan ziyade standart bir yapıda olmasının eğitim öğretime olumsuz yansıdığını ifade etti.

Bursa İpekçilik AİHL'den katılan Sultan Özlücanbaz ise okullarda etkili rehberlik ve danışmanlık hizmetinin öneminden bahsederek, rehberlik servislerinin sadece sorunlu insanlar için olmadığını, bu durumun çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. İlk oturum, Ahmet Gümüş ve Muhammed Yolcu'nun birlikte sunduğu eğitim ve ahlakın sentezlenmesi bildirisiyle sona erdi.

Pembe Salon'da sabah yapılan ilk oturumda ise ‘Aile ve değerler eğitimi' ana başlığı etrafında hazırlanan bildiriler sunuldu. Adıyaman TOBB Kız İmam Hatip Lisesinden Amine Hülya Besim'in Rusça yaptığı sunumda değer aktarımının merkezinde ‘Aile' kavramının olduğu vurgulandı. Sempozyuma Karadağ Mehmet Fatih Medresesinden katılan Abdurrahman Feyziç ise ‘İdeal aile' modeli ile görüşlerini paylaştı. Oturum Rize, Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ufuk Turan ve Isparta, Işıkkent İmam Hatip Lisesinden A.Samet Alişar'ın bildirileri ile sona erdi.

Birinci oturumlardan sonra Mavi ve Pembe salonlarda eşzamanlı olarak 2. oturumlar yapıldı. Bu oturumda da ‘Gençlerin kimlik oluşumunda sosyal medyanın rolü' ana başlığıyla bildiriler sunuldu. Kartal İmam Hatip Lisesinden Ahsen Dilara Halıcı tarafından sunulan ilk bildiride, sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılması konusuna değinildi. Halıcı, toplum olarak teknolojiye nasıl bir misyon yüklenebileceğinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra söz alan Mardin Kızıltepe Şehit Şehmus Demir İmam Hatip Lisesinden Hayrünnisa Kavak ise mizahın sosyal medyaya taşınmasıyla birlikte mizah alanında yeni türlerin ortaya çıktığını ‘fıkra, nükte' yerine artık ‘caps, vine' gibi kavramların gençleri yönlendirdiğini ifade etti.

Oturum, Kahramanmaraş Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesinden Sinem Türk ve Tokat M. Emin Saraç İmam Hatip Lisesinden Fatma Ebrar Kaya'nın sunumlarıyla sona erdi. Pembe Salon'da başlayan 2. oturumda ‘Değer oluşturmada tarih öğretimin etkisi' ana başlığı ile 4 bildiri sunuldu. Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit İmam Hatip Lisesinden Furkan Ataş, tarih dersinde değer öğretiminde kullanılabilecek yeni yaklaşımlardan örnekler verdiği konuşmasından sonra İzmir Gaziemir Şehit Mustafa Yaman İmam hatip Lisesinden Hediye Olcaytürk söz aldı. Olcaytürk, tarih öğretimi konusunda şunları söyledi:

“Tarih programı öğrencilere bugünün olaylarını değerlendirmede kullanabilecekleri deneyimleri sunar ve geçmişin bilgisine sahip olan öğrenciler yaşadıkları günün olay ve olgularını değerlendirmede öncü olurlar.

Oturum, İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesinden Beyzanur Gün ve Kocaeli Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Lisesinden Hafize Sultan Yılmaz'ın sunduğu bildirilerle devam etti. Sona eren sempozyumdan sonra Malatya'ya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Lisesinden görevli mihmandarlar eşliğinde Malatya'da şehir turu yaptılar.