20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Malatya'da yaşayan Mustafa Işık, 20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi. İçinde birbirinden değerli eşyaların bulunduğu ev görenleri şaşkına çeviriyor.

Özel sektörde çalışan 35 yaşındaki Mustafa Işık, 20 yıldır antika eşya biriktiriyor. Gramofondan çakmağa, bakır kaptan radyoya, kol saatinden daktiloya kadar binlerce kıymetli eşyayı koleksiyonunda yaşatan Işık, adeta tarihe ışık tutuyor. İşi gereği sık sık seyahat ettiğini ve eşyaların büyük bir kısmını bu seyahatler vesilesi ile topladığını belirten Işık, bu işin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi.

Antika sevdasının amcasından kaldığını ifade eden Işık, ilk olarak çakmak topladığını daha sonra koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Eşyaları tek tek kendisinin topladığını söyleyen Işık, özellikle Osmanlı'dan kalma bakır kapların çok hoşuna gittiğini belirtti.

Koleksiyonunda çok eskiye dayanan birçok eşyaların olduğunu ifade eden Işık, “100 yıllık çakmaklar var. Bunun yanında 70 yıllık el feneri gibi değerli eşyalar var. Ama benim için hepsi çok değerli. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bu eşyaları bırakmak” diye konuştu.