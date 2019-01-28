20 yılını dolduran personele teşekkür belgesi

MOTAŞ'ın idari binasında düzenlenen törende Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı tarafından kurumun farklı birimlerinde 20 yılını dolduran personele özverili çalışmalarından dolayı törenle teşekkür belgesi verildi.

Düzenlenen programda konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Tamgacı, “Malatya Toplu Taşıma hizmetinde geçirmiş olduğunuz 20 yıllık fedakar ve özverili hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder, hekim titizliğiyle hizmet ettiğimiz bu alanda daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Verilen emeğin kutsal görülmesi gerektiğini ve gereken saygıyı hak ettiğini dile getiren Tamgacı, "20 yıl demek emek demektir. Yıllardır bu mesleğe, Malatya halkına ve belediyeye yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığında büyük bir birikim sahibisiniz. Bizler yöneticiler olarak bunu görmeli ve iltifat etmeliyiz. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailenin güçlü olması ekip ruhuyla hareket etme, el birliğiyle ve gönül birliğiyle mümkündür. Bu manada sizlere minnettarız. Bu minnetimizi verdiğimiz belgelerle dile getirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.