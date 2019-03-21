2019 da kabul edilen tek proje

Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesinin ortak projesi olan ‘Engelli Bireylerin Hipoterapi ve Hidroterapi Uygulamalarıyla Topluma Entegrasyonun Sağlanması Projesi' 2019 yılında AB Projeleri içerisinde kabul edilen tek proje oldu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, projenin engelli bireylerin topluma adaptasyonu ve uyumu noktasında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde uygulanacak olan ‘Engelli Bireylerin Hipoterapi ve Hidroterapi Uygulamalarıyla Topluma Entegrasyonun Sağlanması Projesi' ortakları olan Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile Hırvatistan, Polonya ve Portekiz ülkelerinden gelen temsilciler, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Proje Koordinatörü İnönü Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, proje hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Gürkan başkanımıza bizi misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Burada toplanma sebebimiz, Engelli Bireylerin Hipoterapi ve Hidroterapi Uygulamalarıyla Topluma Entegrasyonun Sağlanması Projesi amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu proje Avrupa Birliği projeleri içinde 2019 yılında kabul edilmiş ve Türkiye'nin koordinatör olduğu tek proje. 2019 yılında kabul edilmiş olan bu projeyi Spor Bilimleri Fakültesi olarak Battalgazi Belediyemiz ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde bize her türlü desteği sağlayan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay'a, bizi her konuda destekleyen Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Gürkan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada temennimiz bu projenin başarılı bir şekilde geçmesi. Türkiye'nin, ilimizin, üniversitemizin çok başarılı bir şekilde temsil edilmesi. Proje uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman, tüm dünya da hipoterapi ve hidroterapileri hidroterapi ile ilgili engelli bireylerin eğitilmesi ile ilgili mobil uygulamalar ortaya çıkacak. Yazılı ve görsel dokümanlar oluşacak. Bu projenin en büyük katkısı bu olacak. Temennimiz bu projenin tüm ortaklar için faydalı geçmesi. Bu proje kapsamında 4 tane ortağımız var. Biz koordinatör ülkeyiz Türkiye olarak, ikinci ülkemiz Hırvatistan, üçüncü ülkemiz Portekiz, dördüncü ülkemiz ise Polonya. Ben bu projenin başarılı geçmesi temennisiyle tekrar Başkanımıza ve rektörümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Proje Uygulayıcısı Uzman Fizyoterapist Burak Buğday ise, projenin önemine dikkat çekerek, “Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu projede bütün uygulamaları Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde uygulayacağız. Hocamın dediği gibi Avrupa Birliği projesi olan bu proje koordinatörü olduğumuz tek proje. 2019 yılında Türkiye'de ilk olarak yapılmış bir proje. Battalgazi Belediyesi ilklerin belediyesi, biz eğitim alanında bilimsel çalışmalarda Türkiye'de, hatta Avrupa'da öncü olan belediyeler arasındayız. Başkanımıza, rektörümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, projenin engelli bireylerin topluma adaptasyonu ve uyumu noktasında büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Tabi üniversitemizde yapmış olduğumuz ortak çalışmalardan bir tanesi de engelli bireylerin topluma entegrasyonu ile ilgili çalışmaydı. Tabi bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde açtığımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne yine paydaşımız İnönü Üniversitesiydi. Oda Türkiye'de bir ilkti. Yani Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin ilk defa sağlık bakanlığı da dahil olmak üzere bir merkez dahilinde açılmış olması ve Battalgazi'de açılmış olması önemli bir hadiseydi. Biraz evvel de arkadaşlarımızın da ifadesinde anlaşılacağı üzere, hakikaten bu 2018 ve 2019 yılın da bu engelli bireylerin topluma entegrasyonu ile ilgili hiçbir projenin Avrupa Birliği'nden geçmediğini ifade ettiler. İnşallah bu toplum entegrasyonu noktasındaki projenin ve arkasından gelecek diğer projelerin hem toplumdaki engelli bireylerin topluma adaptasyonu ve uyumu noktasında çalışmalara büyük katkı sağlar, hem de diğer anlamda ki yapılacak projelere bir ön basamak olur diye düşünüyorum. Bugün bu proje ortaklarımız içerisin de Hırvatistan, Polonya, Portekiz ve Türkiye olarak biz 4 ülke bu projenin paydaşıyız. İnönü Üniversitesi Spor Akademisi ile de bunu götürüyoruz. Projenin sacayağı var. Özellikle hidroterapi ve hipoterapi dalında engelli bireylerin topluma adaptasyonunu sağlamaktır” diye konuştu.