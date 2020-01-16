2019'da Vakıf eserlerinin restorasyonu için 8 milyon TL harcandı

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 2019 yılında vakıf eserlerinin restorasyon ve onarımları için 8 milyon 144 bin TL harcama yapıldığını söyledi.

Malatya, Elazığ ve Tunceli illerini kapsayan Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Kenan Doğan, bölgelerine bağlı illerde toplamda 129 taşınmaz tarihi kültür varlığı ile yaklaşık 300 taşınır kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.

2019 yılı çalışmaları hakkında bilgiler veren Doğan, Malatya'da Battalgazi Melik Sunullah Mescidi ve minaresi, Arapgir'de Yeni Cami ile Ulu Cami, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Dedeyolu Cami ve Çeşmesi, Harput ilçesinde Esadiye Camii ve Medresesi, Keban ilçesinde Yusuf Ziya Paşa Külliyesi ve Tunceli Akpazar Beldesinde Peri Cami'nin restorasyon ve onarım işlerinin sürdüğünü ve bazılarının ise bitme aşamasında olduğunu söyledi.

2020 yılı için yatırım tekliflerinde bulunan projeler hakkında da bilgiler veren Doğan, “Battalgazi Ulu Camii, Darende Hüseyin Paşa ve Hacı Derviş Camileri, Arapgir Hacı Yahya ve Cafer Paşa Camileri ile Elazığ Keban Denizli Köyü Kerbansarayı restorasyonları yatırım ağına alındı. Yine Battalgazi Yusuf Ziya Paşa Camii ve Türbesi, Elazığ Ağın Şenpınar Camii ve Söğütlü Camisinin de onarımı işleri 2020 yatırım programına alındı” dedi.

Bu yıl proje mahiyetinde olan Darende Hacılar Sıragöz Camii, Arapgir Kayakesen ve Alabey Camilerinin de proje teklifleri hazırlandığını ifade eden Bölge Müdürü Doğan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yeni bir hizmet binası ile vakıf eserlerinin sergileneceği bir müzenin de bu yıl yapılacak hizmet alımında teklif ettikleri projeler arasında yer aldığını söyledi.

Bölge Müdürlüklerine bağlı 3 ilde toplam 82 vakfın bulunduğunu da aktaran Doğan, bölgede her ay 160 aileye muhtaçlık yardımı ve 608 öğrenciye de düzenli olarak burs verildiğini belirtti. Yine 717 aileye de düzenli olarak gıda yardımının yapıldığını kaydeden Doğan, “Bugüne kadar sosyal destek olarak 27 milyon TL'lik harcama yaptık” dedi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 3bin 294 taşınmazın bulunduğunu ve 834 kiracılarının olduğunu kaydeden Doğan, 2020 yılı itibari ile 5 milyon 150 bin TL'lik yıllık gelirlerinin olduğunu söyledi.

Bölge Müdürü Doğan, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de şuana kadar 84 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ifade ederken, 2019'da ise 8 milyon 144 bin bir harcama yapıldığını belirtti.