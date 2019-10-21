MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, yaptığı açıklama ile 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı. Fendoğlu, "Gazetecilerimiz tarafsız, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu doğru bilgilendirmek ve kamuoyunun haber alma ihtiyacını, basın meslek etiği çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak için çok zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturmada da aynı zamanda önemli bir görev üstlenmektedir" şeklinde konuştu.

Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Fendoğlu, "Bu görevin ifası uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Malatya medyası olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.