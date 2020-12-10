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230 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Malatya’da, kendisini polis, savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 TL dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kendisini polis, savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 TL dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı. Zanlı, 230 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, müşteki A. E. B. isimli şahsı telefon ile arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 TL parayı gelen şahıslara vermek suretiyle gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili 230 saatlik kamera görüntüsü izlendi.


Polis tarafından kamera kayıtlarının inceleme neticesi olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İ.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs Şanlıurfa'da yakalanarak Malatya'ya getirildi. İ.A. isimli zanlı adli makamlara sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.

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