25 milyon TL'lik GES projesi doğadaki kaynağı gelire dönüştürecek

Malatya'nın Battalgazi İlçe Belediyesi, Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi'nde yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak Battalgazi Belediyesi ve iştiraklerin enerji ihtiyacını karşılayacak. Kurulacak alanda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, doğadaki kaynakları gelire dönüştürmeyi planladıklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi'nde ilk etapta 4 Megavatlık Güneş Enerji Sistemi kurulacak. Kurulumu yapılacak enerji sistemi ile Battalgazi Belediyesi ve iştiraklerin enerji ihtiyacı karşılanması planlanırken, arta kalan enerji ile de Battalgazi Belediyesi'ne ek gelir sağlaması hedeflendi. 80 bin metrekarelik arazi üzerine kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 25 milyon liraya mal olacak. Etrafı çitle çevrilip 7/24 güvenlik kameraları ile takip edilecek olan santral alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, doğadaki kaynakları gelire dönüştürmeyi planladıklarını belirtti.

“Amacımız Battalgazi'ye güzel hizmetler sunmak”

İlçeye güzel hizmetler yapmak için yoğun gayret sarf ettiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Battalgazi Belediyemiz ve belediye iştiraki şirketlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile nasıl karşılayabiliriz yönündeki çalışmalarımızı başlatmıştık. Başlatmış olduğumuz çalışmalarımız şu an son noktaya gelmiş durumda. İnşallah bu önümüzdeki haftalarda projenin kalan kısmının onaylanmasıyla 4 megavatlık bir enerji sistemini, Battalgazi Belediyemizin hizmetinde kullanmak üzere bu bölgede kuracağız. Daha sonra yapacağımız ek yatırımla bu enerjiyi 5 megavata çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda da güneş panellerinin kurulacağı yerleri arkadaşlarımızla geziyoruz. Amacımız enerji ihtiyacımızı doğadan karşılayabilmek. Doğa bu konuda bize çok ciddi yardımcı oluyor ve biz doğadaki enerjiyi ilk olarak ihtiyaçlarımız için kullanacağız. İhtiyaçlarımızı giderdiğimiz taktirde arta alan elektrik enerjisini de belediyemizin kasasına aktarmış olacağız. Doğanın bize ücretsiz verdiğini bizler yapacağımız çalışmalarımızla nakde dönüştürmeyi planlıyoruz. Amacımız Battalgazimize güzel hizmetler sunmak. Sosyal belediyecilik noktasında Battalgazi'ye kazandırabileceğimiz çalışmaları arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz” dedi.