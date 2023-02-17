26 kişinin can verdiği Bulutlar Sitesinin Kooperatif Başkanı Bursa'da yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 26 kişinin can verdiği Bulutlar Sitesinin Kooperatif Başkanı Bursa'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde binlerce binanın yıkıldığı Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yıkılan binalarca ihmali olduğu belirlenen yöneticiler de gözaltına alınıyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 25 dairelik Bulutlar Sitesinde de 26 kişi hayatını kaybetti. Sitenin Kooperatif Başkanı olduğu tespit edilen A.A. Türkiye genelinde depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği adresinde gözaltına alındı.

A.A.'nın ifadesinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'ya getirilmesi bekleniliyor.