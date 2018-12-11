‘28 Şubat Darbesi Mağdurları'ndan sosyal medya algısına tepki

28 Şubat Darbesi Mağdurları Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yeni bir algı oluşturulmak istenildiğini belirterek, “Türkiye'de kaos çıkartmak, terör estirmek ve yeni bir kalkışmaya zemin hazırlanmak istenilmektedir” dedi.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında “Keskin Cezaevinde Neler Oluyor?” başlığında yayınlanan ve Türkiye'de cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen görüntülerle ilgili

28 Şubat Darbesi Mağdurları Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur açıklama yaptı. Malatya‘da 28 Şubat döneminde haklarında açılan dava nedeniyle uzun yıllar tutuklu kalan ve bahsi geçen algı operasyonlarında kendilerinin görüntülerinin kullanılması üzerine açıklama yapan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur, gezi olaylarıyla başlayıp birçok kalkışmayla başarılı olamayan bazı dış güçlerin yeniden sahneye çıktığını belirtti. Fahri Memur, “Son zamanlarda çeşitli basın yayın organlarının da dikkat çektiği gibi özellikle Paris'te olan sarı yelekliler ayaklanması bir kazanım olarak sunulup bunun Türkiye'ye taşınması noktasında bir gayret gösterilmektedir. Daha önceleri Gezi olayları, Kobani, 17/25 Aralık olayları, hendek kalkışması ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde sergilendiği gibi birtakım şer güçler, solcular, ateistler, PKK ve FETÖ gibi sinsi ve karanlık güçler ülkemizde kaos, terör, kargaşa çıkarmak için muhafazakar ve dindar kesimi de etkilemek için son dönemlerde güya cezaevlerinde Müslüman tutukluları Kur'an okuyamadıkları, ibadetlerini yerine getiremedikleri, birtakım haksız ve zorba işkencelere tabi tutuldukları şeklinde facebook ve diğer sosyal medyada asparagas haberler üretilmektedir. Oysa olayların gerçekle alakası yoktur” şeklinde konuştu.

Cezaevinde kaldıkları sürede görüntülerde anlatıldığı gibi sıkıntılarla karşılaşmadıklarını kaydeden Memur, “28 Şubat zulmüne maruz kalmış Müslümanlar olarak bizim 2013 yılında El-Cezire televizyonunun bizler hakkında yapmış olduğu belgesel görüntüleri kullanılarak bir algı oluşturuluyor. Biz Kırıkkale Keskin Cezaevinde bulunmadığımız gibi, Malatya Cezaevi'nde kaldığımız süre içerisinde anlatıldığı gibi ibadetlerimizi yapma noktasında en ufak bir sıkıntıyla karşılaşmadık ve her hangi bir işkenceye de maruz kalmadık. Şartlarımız da bunların dile getirdiği gibi değildi. Bu tamamen bir algı operasyonudur. FETÖ'nün ve şer güçlerin yurt dışı merkezli yayın organlarında yakın gelecekte Türkiye'de toplumda kaos çıkartmak, terör estirmek ve yeni bir kalkışmaya zemin hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Görüntülerini kullanan kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Memur, şunları söyledi:

“Bizlerden habersiz görüntülerimizin kullanılarak böyle bir girişimde bulunulması dolayısıyla avukatlarımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Gerçekleri saptırarak ve bizleri alet ederek kamuoyunu yanıltmaları dolayısıyla sosyal sorumluluğumuz gereği bu açıklamaya gerek duyuyoruz.”