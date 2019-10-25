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29 Ekim için son prova yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yılı kutlamalarının son genel provası gerçekleştirildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamalarının son genel provası 15 Temmuz Milli meydanı (Valilik önünde )gerçekleştirildi. Salı günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel prova için polis ekipleri sabah erken saatlerde Valilik önünde güvenlik önlemleri aldı.


Provada göze çarpan son eksiklikler belirlendi. Kutlamalar öncesi yapılan son provada askeri birlikler ve öğrenci gurupları askeri bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

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