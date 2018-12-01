3 Aralık Dünya Engelliler günü sergisi açıldı

Malatya Valiliği Sosyal ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan kurslarda eğitim gören engelli bireylerin hazırladığı resim ve eli işi sergisi Malatya Park AVM'de açıldı.

Avm fuaye alanında açılışı yapılan sergide konuşan Vali Aydın Baruş, çok güzel bir projenin sonuçlarını gördüklerini belirterek proje kapsamında 350 engellinin spor, müzik ve resim eğitimi aldıklarını söyledi. Birlikte yürünmesi halinde güçlü bir toplum olunabileceğini kaydeden Baruş, "Ben burada bu projede çalışan özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten gönül vermişler ve çocuklarımızla birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştirmişler. Çocuklarımızın gülümsemesinde onların çok katkısı var. Dünya engelliler günü münasebetiyle değişik programlar olacak. Engellilerimizin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek ve toplum içerisinde onların da var olduğunu göstermek açısından bu etkinlikler çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi açılışı gerçekleştirildi. Programa Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında çocukların sergilediğini halk oyunları gösterisi de büyük ilgi gördü.