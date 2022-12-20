İhlas Haber Ajansı

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3 ayrı işletmede hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Malatya’da girdiği üç ayrı işletmede hırsızlık yapan zanlı izlenen kamera görüntüleri sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da girdiği üç ayrı işletmede hırsızlık yapan zanlı izlenen kamera görüntüleri sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde üç farklı işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatan ekipler izlenen kamera görüntüleri sonrasında kimliği tespit edilen C.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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