3 dakikada 1 kilo kayısı yedi

Kayısı Festivali'nin ikinci gününde “Yaş Kayısı Yeme” yarışması düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışta 3 dakika içinde 1 kilo 20 gram kayısı yiyen Yusuf Bozdoğan birinci oldu

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Mişmişpark fuar alanında düzenlenen fuar ve festival etkinlikleri ise Malatyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda festivalin ikinci günü yine renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) müzik grubu konserinin yanı sıra Kafkas, Kırgız ve Kazak halk dansları grupları da ilçelerde gösteriler sergiledi.

Özlem Büyük türküleriyle mest etti

Mişmişpark fuar alanında ‘Güneşin Altın Yumurtası' programı Uğur Arslan'ın sunumuyla başladı.Arslan sahneye ilk olarak sevilen sanatçı Özlem Büyük'ü davet etti. Malatya türküleri ile konsere başlayan Özlem Büyük, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle festival alanını dolduranları mest etti. Sanatçıya konser sonrası, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Uğur Topal tarafından kayısı hediye edildi.

Kayısı Festivali'nin ikinci gününde Yaş Kayısı Yeme Yarışması da düzenlendi. Yarışmacıların kıran kırana yarıştığı yarışmada, 3 dakika içinde 1 kilo 20 gram kayısı yiyen Yusuf Bozdoğan birinci oldu.

Yaş Kayısı Yeme Yarışması sonuçlarının açıklanmasının ardından sanatçı Mehmet Balaman sahne alarak, başta Malatya türküleri olmak üzere birbirinden güzel eserler seslendirdi. 7'den 70'e herkesin eşlik ettiği konser unutulmaz anlara sahne oldu.

Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında En İyi Hediyelik Kayısı Ambalaj Yarışması da gerçekleştirildi. Kayısının yaş ve kuru olarak satışında estetik, sağlıklı ve yenilikçi ambalajlarda satışının sağlanması yarışması düzenlendi. Yaş, Kuru kayısı ile çekirdeğinden en güzel, en sağlıklı ve yenilikçi hediye kayısı ambalajı yapan firma jüri tarafından seçildi. ‘Padişah Kayısı' firması yarışmada birinci oldu.