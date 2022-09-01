3 ilde 4 hırsızlık yapan şahıs Malatya'da yakalandı

Malatya'da yakalanan hırsızın, 3 ilde daha 4 hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametten hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesinde bir ikametten 26 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayını gerçekleştiren şüpheli E.N. isimli şahıs çalmış olduğu ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Şahsın ayrıca Şanlıurfa'da ikametten 1 adet hint kolyesi, 2 adet bilezik, 2 adet yüzük, 1 adet küpe ve 20 bin TL paranın çalınması olayı firarisi, yine Şanlıurfa'da ikametten 1 adet 30 gr. altın bilezik, 1 adet 22 gram altın bileklik, 1 adet 20 gr altın zincir, 1 adet 7 gr. tuğra altın kolye, 3 çift altın küpe, 3 adet 14 ayar bileklik ve bin TL paranın çalınması olayı firarisi, ayrıca Hatay'da ikametten 200 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı firarisi ve Niğde'de ikametten 13 bin 400 TL paranın çalınması olayı firarisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısın adli makamlara sevk edileceği belirtildi.