3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.
Lig Play-Off yarı final ilk müsabakasında sahasında 1928 Bucaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Nurettin Demir, Suat Güz
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Nihat Balan, Fahri Utku Öçalmaz (Anıl Balakkız dk.46), Emre Gemici, Akın Akman, Göhkan Payal, Ayhan Gürbüz (Burak Balaban dk. 85 ?), Deniz Ataç (Uğurcan İkikardeş dk. 62), Erçin Ilgaz, İlker Günaslan, Mücahit Çakır, Halil Çelik
1928 Bucaspor: Kıvanç Küçükkarış, Ufuk Er, Saruhan Fındıkçı (Yusuf Can Abay dk. 69), Berke Bıyık (Enes Alıç dk. 66), Osman Işıklı, Oğuz Aydın (Emre Erdem dk. 84 ?), Murat Behram, Gökhan Köseoğlu, Alper Durak, Ahmet Aktaş, Burak Sürmeli
Goller: Emre Gemici (dk. 37) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Berke Bıyık (dk. 40), Gökhan Payal (dk. 71 k.k.) (1928 Bucaspor)
Kırmızı kartlar: Burak Sürmeli (dk. 34) (1928 Bucaspor)
Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)