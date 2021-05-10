3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Ofspor: 0

Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Misli.com 3. Lig Play Off çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakanın rövanşında sahasında ağırladığı Ofspor karşısında Emre Gemici'nin 8. dakikada bulduğu gol ile karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu skor ile birlikte adını yarı finale yazdıran taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu.

Stat: Yeşiltepe

Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Terzi, Abdullah Uğur Sarı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail, Gökhan, Erçin, İlker, Mücahit, Fahri (Erhan dk. 85 ?), Akın, Ayhan, Deniz (İzlem dk. 65), Emre, Halil(Uğurcan dk. 77)

Ofspor: Burak, Şeyhmus, Buğrahan, Fikret (Miraç dk. 88 ?), Furkan, Mustafa (Emre dk. 64), Batuhan (Barış dk. 52), Volkan, Adnan, Muhammet, Osman

Gol: Emre (dk. 9) (Yeşilyurt Bldspor)

Sarı Kartlar: Ayhan, Deniz, Halil, Erhan (Y.Belediyespor), Fikret, Batuhan, Emre (Ofspor)