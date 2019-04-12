3. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu başladı

Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen, Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu'nun 3'üncüsü İnönü Üniversitesinde başladı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu Turgut Özal Tıp Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Sempozyumun açılışına Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Kızılay, eski Devlet Bakanı Dr. Mehmet S. Aydın, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Rektör Yardımcıları Dr. Nusret Akpolat, Dr. İbrahim Türkmen, Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Dr. Fikret Karaman, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Dr. Neslihan Durak'ın yanı sıra çok sayıda yabancı katılımcı ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum, açılış konuşmalarıyla devam etti. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Dr. Fikret Karaman İslam ve Yorum Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri sempozyuma her yıl yurt içinden ve yurt dışından 600'e yakın akademisyenin müracaat ettiğini belirten Karaman, “Bizim amacımız ve hedefimiz Malatya İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ülkemizdeki ilahiyat birikimini, Orta Doğu'daki ilahiyat birikimini yılda bir defa da olsa burada buluşturmak, bu sempozyumun amacı bir tarafta zirvede olan bir taraftan da aşağıdan gelen kuşağı buluşturmak, tecrübe ve deneyim sahibi insanları bir çatı altında bir araya getirmektir” dedi.

Karaman, İslam ve Yorum Sempozyumu'nun bir hedefinin de eleştiri ahlakını, din dilini veya söylemini disipline etmek ve bunu karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde gündeme getirmek olduğunu belirtti.

Rektör Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesi'nin 2017 yılından beridir düzenlediği İslam ve Yorum Sempozyumları'nın yurt içinden ve yurt dışından büyük kabul gördüğünü ifade ederek bilimsel çalışmaya dayalı olan bu sempozyumların İnönü Üniversitesi'nin kurumsal bir faaliyeti haline geldiğini vurguladı.

Kızılay, din, bilim ve medeniyet konusunun insanlık tarihi kadar eski bir miras olduğunu ifade ederek bu mirasın başlangıçta nasıl oluştuğunun ve nasıl geliştiğinin hep merak edilen bir konu olduğunu söyledi.

Kökleri Mekke ve Medine'deki ilk İslam toplumuna dayanan vahiy medeniyetinin insanlık için en büyük kazanım olduğunu dile getiren Kızılay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu medeniyetin beşikleri, ‘Nil, Mezopotamya ve İndus vadileridir' aynı coğrafyada başlayan ve gelişen bilim, kültür ve medeniyetin merhalelerini, zenginliklerini farklı açılardan ele alınmanın tam zamanıdır. Bu bağlamda İslam bilim ve medeniyetinin özgün yönleri, ekolleri, kurucu isimleri ve eserleri, gölgede kalan yönleri somut biçimde incelenmelidir. Son üç asırdır modernitenin meydan okumalarına karşı İslam toplumlarında ortaya çıkan yenileşme hareketini hissettirmek için, yeni ve adil bir medeniyet arayışına odaklanmak önemlidir. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu'nun ana teması, Din, Bilim ve Medeniyettir. Bu program İslam ve medeniyet tarihi üzerinde çalışmalar yapan ve dünya ölçeğinde büyük bir iz bırakan merhum Dr. Fuat Gezgin anısına düzenlenmiştir. Böylece ömrünü ilme adayan merhum hocamıza karşı, bir vefa borcu yerine getirilmek istenmiştir.”

Sempozyumda daha sonra söz alan Devlet eski Bakanlarından Dr. Mehmet S. Aydın'da paylaşılan temel ahlaki değerlere, ilkelere dayanmayan, kişisel ve uluslararası ilişkilere riayet etmeyen kişinin veya toplumun medeni sayılmadığını, medeni hayatın, maddi ve manevi terakkiyi belli ölçüde gerçekleştirerek refah ortamı oluşturduğunu söyledi. Medeni hayatın bireysel ve toplumsal düzeyde insan eylem ve davranışlarına, tutumlarına hukuk yoluyla gerekli sınırları getirdiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından, Eski Devlet Bakanı Dr. Mehmet S. Aydın'a hediye takdim edildi.