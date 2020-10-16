30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı

Malatya'da gasp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve hakaret olayının firari şüphelisi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Malatya merkez ilçe Battalgazi Cevherizade Mahallesi Şiroğlu Sokakta meydana gelen, gasp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve hakaret olayının firari şüphelisi R.O'yu yakaladı. R.O, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın müştekisine ait 30 bin TL para elde edilerek teslim edildi.