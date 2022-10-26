30 ilde kuraklık riski

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca planlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı çerçevesinde, "Tarımsal Kuraklıkla Mücadelede Tasarruflu Su Kullanımı Paneli" düzenlendi. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında, etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, sulama desteklemeleri, toprak ve çevre koruma konularında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi amacıyla bu tür etkinlikler düzenleniyor.

Bir otelde iki oturum halinde düzenlenen panele, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazim Gündüz, Malatya Meteoroloji Müdürü Ahmet Acet, DSİ 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, Malatya TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Doğan, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Şube ile İlçe Müdürleri, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, tarımda suyun önemini dile getirdi. Macit, “ Su olmadan canlı olmaz hayat olmaz. Dolayısıyla sularımızın kıymetini bilmemiz lazım. Malatya dünyada önemli bir kayısı merkezi, kayısı yüksek rakımlarda su ihtiyacını karşılayabilen bir bitki. Şu anda ilimizdeki meyve veren kayısı ağacı sayısı 10 milyona yaklaştı. Kayısının dünyadaki gidişatı ile ilgili gümrükten geçiş yapan kayısı miktarlarına bakıldığında dünyaya satılan kuru kayısının yüzde 90'a yakınını biz satıyoruz. Gümrükten geçen 15 bin ton kuru kaysının 10 bin tonunu biz karşılıyoruz. Kayısının insan sağlığı açısından önemi kavrandıktan sonra gün geçtikçe kayısı tüketimi de buna paralel olarak artıyor. İlimiz de Türkiye'de kayısı ticareti yapan önemli bir ildir. 94 bin ton civarında kayısı ihracatı yapmışız. Şu an 150 bin ton civarında bir gümrüklenme var. 2020 yılında 88 bin ton kayısı ihracatımız var. Kayısı girdisi bakımından parasal değerine baktığımız zaman Türkiye açık ara önde. Yurt dışından kayısıdan dolayı yüzde 80 civarında gelir alıyoruz. Bu satışımız yüzde 90'ın üzeri olsaydı bu para miktarımız 1 milyar doların üzerinde olacaktı” ifadelerini kullandı.

Sulama destekleri konusunda bilgi aktaran Macit, “Bakanlığımızın bu konuda destekleri var. İlimizde desteklemelerimiz ile yaklaşık 80 bin dönüm alanda şu anda sulama yapılıyor. 2008 yılından itibaren 720 bireysel sulama projesine, 15 Milyon TL destek verildi. 2022 yılında ise 3 milyonluk projede 1.5 milyonluk destek sağlamışız. Bireysel sulama destekleri ile ilgili çiftçilerimiz ilçe müdürlüklerimizden bilgi alarak sulama desteklemelerinden faydalanabilirler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Temsilcisi Murat Mengüloğlu ise "Son üç ayda 652 eğitim programı ile 13 bine yakın çiftçimize eğitimler verildi. Kuraklık riski altında olan yaklaşık 30 ilimize de paneller düzenleyerek hocalarımız ile İl Müdürlüğümüz personelleri ve çiftçilerimizle beraber bu panelleri düzenlemekteyiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kazım Gündüz'ün Moderatörlüğünde, Macit, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ergün Doğan, Malatya Meteoroloji Müdürü Ahmet Acet ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek konu ile ilgili sunumlar yaptı.

Sunumların ardından üreticilerimizin soruları ve panelistlerimizin cevaplandırmaları ile panel sona erdi.