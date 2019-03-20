300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin temeli atıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine yapılacak olan 300 yataklı Devlet Hastanesinin temeli düzenlenen tören ile atıldı. 2 yıl içinde bitirilmesi planlanan hastanenin hizmete girmesi ile bölgenin sağlık ihtiyacı da büyük oranda karşılanmış olacak.

İlçedeki eski yıkılan devlet hastanesi yerine yapılacak olan hastanenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bugün temel atma töreni düzenlendi. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir adayı Selahattin Gürkan, “Hayaldi, gerçek oldu” diyerek hastanenin Battalgazi'ye kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Battalgazi'ye yeni bir hastane kazandırmak için kendisinin de büyük çaba sarf ettiğini belirten Gürkan, “50 dönüm alanın alınması sürecinde bakanımızla, milletvekillerimiz ile sağlık müdürlüğümüz ile birlikte bu süreci çok yakın takip ettik. Eski Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu beyin de bu yerin Battalgazi Devlet Hastanesi olarak projelendirilmesinde büyük emekleri var. Kendisine buradan şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. İlk olarak 200 yataklı olarak planlanan hastane projesi, milletvekillerimiz ile çok yoğun bir çaba ile 300 yataklı olarak hayata geçiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AK Parti'nin kurulması ile birlikte Türkiye'nin her yerinin şantiyeye dönüştüğünü belirterek, bu kapsamda Malatya'nın da hak ettiği yatırımları aldığını söyledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise konuşmasında Battalgazi'nin Anadolu'yu Anayurt yapan bir ilçe olduğunu ifade etti. Hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Fendoğlu, hastanenin açılması ile bölgenin de yeniden ekonomik olarak da hareketleneceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de, AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan bahsederek, söz verdikleri her yatırımı şehre kazandırdıklarını söyledi. Battalgazi Devlet Hastanesinin ihale süreci öncesindeki gelişmelere de değinen Tüfenkci, şuanda ülke genelinde 4 hastane inşaatının başladığını bunlardan birinin de Malatya'daki Battalgazi Devlet Hastanesi olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Vali Aydın Baruş ise Malatya'nın sağlık açısından bölgenin merkezi olduğunu dile getirerek, “137 milyon 280 bin ihale bedelli olan 300 yataklı hastanemiz 60 bin 566 metrekare alana sahip olacak. Bu hastanenin açılması ile Eğitim ve Araştırma Hastanemizin özellikle yoğun bakım ve acil servisin de de yoğunluk azalacak. Bu yatırımla birlikte Battalgazi ilçesinin de tekrar bir sağlık merkezi olacağına inancımız tam” ifadelerine yer verdi.

Son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye genelinde şuanda 4 sağlık yatırımına başlanıldığını ve bunlardan birisinin de Malatya'daki yatırım olduğunu söyledi. Ünal, Battalgazi Belediyesini ziyareti sırasında Başkan Selahattin Gürkan'ın o dönem projelerini gördüğünü de belirterek “İnşallah bu güzel hizmetleri Malatya'mız için gerçekleştirirsiniz” dedi.

Malatya'nın bir sağlık merkezine dönüştüğünü gördüklerini ifade eden Ünal, kent genelinde 3 bin 200 yatağa ulaşan hastane sayısı ile Malatya'nın bölgenin sağlık merkezi olduğunu söyledi. Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Ünal, “Türkiye kararını vermiştir, istikametini belirlemiştir. Cumhur ittifakı pazara kadar, değil mezara kadar. Bu bir seçim ittifakı, masa başı pazarlığı değil. Biz siyaset olarak milletin 15 Temmuz günü oluşturduğu büyük mutabakata teslim olduk. Biz millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde 4,5 yıl var. Şundan emin olun Türkiye'yi, Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, bunlar el ele verecek Allah'ın izni ile bölgesel kalkınmayı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların arından hastanenin temeli için butona basıldı.