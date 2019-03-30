31 Bin öğrenci greve gitti

İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi 29 Mart Cuma günü okullarında greve gittiler.

16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiler.

Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen ‘İklim İçin Okul', ‘Gelecek İçin Cuma Günleri' adı altında gerçekleştirilen Okul Grevleri, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor.

Malatya'da TED Okulları öğrencileri de Cuma günü 2. ders saatinde kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekerek, dünyanın sadece 1,5C derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırarak, bu gidişe bir dur demek için büyüklerine çağrıda bulundular.