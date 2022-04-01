35 Metrelik yolda üst yapı çalışmaları başladı

Kış aylarının girmesinden önce 35 metrelik yolda yol açma çalışmalarını tamamlayan ve ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının yapılarak tamamlandığı yolda, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından üst yapı çalışmaları başladı. Sıcak asfalt serim işlemi öncesinde PMT çalışmalarının yapıldığı yolda, PMT işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim işlemi yapılacak.

35 metrelik yolda yapılan üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, ekipler ile birlikte üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Çalışmalarımız PMT seviyesinde sürüyor. PMT çalışmamızın arkasından sıcak asfalt çalışmamızı yapacağız. Asfaltlama çalışmalarının sonrasında yolumuzun sağında ve solunda yapacağımız bisiklet ve yürüyüş yollarıyla birlikte kaldırım çalışmalarının sonunda yolumuz prestij yolu halini alacak. Çilesiz bölgemizdeki Mıhlıdut Caddemizin benzer proje uygulamasını burada da gerçekleştireceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın hedefleri doğrultusunda Malatya kent içi trafiğini rahatlatacak yolları ve bulvarları açmadaki en önemli aşamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında halkımızın daha konforlu, daha kısa ve trafik emniyetini sağlayan bir yol olarak kullanıma sunacağız” diye konuştu.