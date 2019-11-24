İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

35 yıl sonra öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Malatya’da öğretmenlik yapan Cumali Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin sürpriz ziyareti ile günün en güzel hediyesini aldığını söyledi.

Malatya'da öğretmenlik yapan Cumali Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin sürpriz ziyareti ile günün en güzel hediyesini aldığını söyledi.


1980'li yıllarda Zonguldak'ta göreve başlayan Cumali Dedeoğlu'nun yaklaşık 5 yıllık görev süresinin ardından tayini çıktı. Birçok görev yerinin ardından Malatya'da halen öğretmenlik görevine devam eden Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin ziyareti ile duygulandı. Cumali Dedeoğlu'nun 35 yıl önce Zonguldak'ta mezun ettiği öğrenciler, bir araya gelip kendilerinde büyük emeği olan öğretmenlerini ziyaret ettiler. Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'den Malatya'ya gelen öğrencilerinin ziyareti ile duygu dolu anlar yaşayan Dedeoğlu, “Zonguldak denince ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Orhan Veli'nin dediği gibi 'Siyah akar Zonguldak'ın deresi, alın karası değil kömür karası.' Sizlerden birisinin hediye ettiği saat altında bu dörtlük yazıyordu” dedi.


“Malatya benim hayatımda ne kadar önemliyse Zonguldak'da o kadar önemli” diyen Dedeoğlu, “Çünkü Zonguldak sizlersiniz. İyi ki Zonguldak'ta göreve başlamışım, iyi ki sizlerle hayatım kesişmiş, sizleri çok seviyorum. Bu bedenim var olduğu sürece sizlerden kopmayacağım” şeklinde konuştu.


Öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadıkları öğretmenlerine hediye verirken, günün anısına bolca hatıra fotoğrafı çektiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.