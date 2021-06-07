35 yıllık mağduriyet sona erdi

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'nde 35 yıldır çözülemeyen yol sorunu çözüme kavuşturuldu.

Nohutlu Mahallesi'ne bağlı Yiğitler Sokak Kartalmışlar mevkiinde 35 yıldır komşular arasında çıkan anlaşmazlık nedeni ile yaşanan yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 11 hanenin bulunduğu Kartalmışlar mevkiinde yaşanan mağduriyetin arazi sahiplerinin de onayı ile çözüldüğünü belirterek, “Yeni yol yapım çalışmalarına başladık. Yiğitler sokak ile Kartalmışlar mevkii arasında ulaşım sağlayacak 250 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde yol yapım ile 500 metreküp istinat duvarı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Nohutlu Mahallemize ve Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.