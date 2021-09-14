İhlas Haber Ajansı

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39 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya’da 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) ele geçirildi.

Malatya'da 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak alkol tüketildiği tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) elde edildi.


Boğma rakının muhafaza altına alındığı belirtilirken, şahıslar hakkında tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

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