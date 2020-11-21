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413 adet tarihi sikke ele geçirildi

Malatya’da toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kaçak sikkeler ele geçirildi.

Malatya'da toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kaçak sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, şüpheli B. Y. ve M. B. isimli şahısların Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.


Şahısların ikametinde yapılan aramada, toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler, yüzük, ok ucu, zar şeklinde taşlar, mühür ve değişik objeler ayrıca iki adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.


B. Y. isimli şahıs malzemelerin kendisine ait olduğunu beyan etti.


Şahsa "2863 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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