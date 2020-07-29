45 yaşındaki Kürşat Günata futbola devam ediyor

1966 Malatya Gençlikspor'da hem kaptanlık hem de ağabeylik yapan 45 yaşındaki futbolcu Kürşat Günata, pandemi döneminde de spordan kopmayarak bireysel çalışmalarına devam etti. Futbol geçmişinin parlak yıllarında bir dönem Kartalspor'da eski milli futbolcular Servet Çetin ve Volkan Demirel ile aynı formayı paylaşan Günata, 2007'de Malatya Belediyespor ile 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Aktif futbol yaşantısını uzun yıllar sürdürmek istediğini paylaşan deneyimli futbolcu, yaşına rağmen fiziksel görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor.

Kendisini 18 yaşında hissettiğini söyleyen tecrübeli golcü, yeni bir hedef koyduğunu ve futbolu bırakma yaşını ileri taşıdığını söyledi. Kariyerinde birçok önemli futbolcuyla aynı takımda oynadığını kaydeden Günata, "45 yaşında olmama rağmen kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Bu tamamen kendini nasıl hissettiğinle ilgili bir durumdur. Ben futbolu çok seviyorum. Şimdi gençlere çok şaşırıyorum. Henüz çok genç yaşta olmalarına rağmen spor yapmıyorlar. Bunu kabullenemiyorum. Spor yapmayan bir neslin hiçbir konuda başarılı olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe eski kalecisi Volkan Demirel ile eski futbolcu Servet Çetin benim Kartalspor'dan takım arkadaşlarım. Onlarla hala görüşüyorum. Hiçbir zaman sahada benim kariyerim şöyle, böyle demedim. O takımdan birçok futbolcu bugün hala ekmek yiyor. Futbol bana da çok şey kazandırdı. Hala da kazandırdığını düşünüyorum" diye konuştu.