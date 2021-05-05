47 yaşındaki avukat koronaya yenildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Çalışkan doktorların tüm çabalarına rağmen virüse yenik düştü. Çalışkan, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Dostum, büro ortağım, kardeşim Avukat Naki Çalışkan ‘ı toprağa verdik . Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, baromuzun ve sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.