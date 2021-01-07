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49 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da Jandarma tarafından 49 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Malatya'da Jandarma tarafından 49 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında etkin görev gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00' de başlayıp - 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00' de sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarında, sokağa çıkma ihlali yapan 49 kişi hakkında 153 bin 938TL idari para cezası uygulandı.

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