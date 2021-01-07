Malatya'da Jandarma tarafından 49 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında etkin görev gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00' de başlayıp - 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00' de sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarında, sokağa çıkma ihlali yapan 49 kişi hakkında 153 bin 938TL idari para cezası uygulandı.