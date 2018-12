493 öğrenci okulda çiçek yetiştirdi

“Her Çocuk Çiçektir, Benim de Okulda Çiçeğim Var” projesi ile Gazi İlkokulunda öğrenciler doğa bilinci kazanırken aynı zamanda sorumluluk almayı da öğreniyor. 770 öğrenciden 493 öğrenci çiçek yetiştirirken destek veren öğrenci velileri de plaketle ödüllendirildi. Çiçekler koridorlara, giriş ve tüm katlardaki koridorlara konuldu. Her çocuğun ismi çiçeğinin üzerine yazıldı. Projeye hakkında bilgi veren Murat Orhan, "Projemiz her çocuk bir çiçektir benim de okulda çiçeğim var projesi. Öğrencilerimize sorumluluklarını kazandırmak ve yaşayan okul olduğunu bütün insanlara göstermek istedik. Çiçeklere her sabah gelip bakıyorlar. Sevgilerini gösteriyorlar, kurumuş çiçekleri varsa onların yapraklarını alıyorlar. Böylece öğrencilerimiz okula koşarak gelmiş oluyorlar. Okulda bir canlının yaşadığını görüyorlar. Doğaya olan sevgilerini gösteriyorlar. Doğaya olan bakış açıları değişiyor. Her şeyden önce öğrencilerimiz bir bitkiyim sevdiği zaman dolaysısıyla insanı da sevebilecekleri noktasında katkı sağlamış oluyorlar. Bu projede emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza, okul müdürümüze, müdür yardımcısı arkadaşlarımıza, öğrencilerimize velilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir proje oldu okulumuz canlandı. Öğrenci ve velilerimiz içeriye girdiklerinde çiçekleri gördükleri an yüzlerinde gülücükler açıyor” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Yıldızhan ise “Bu projeye emek vermiş olan öğrencilerimize, velilerimize ve bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz topluma sorun oluşturan değil de çözüm üreten öğrenciler ve nesiller yetiştirmek. Sorumluluk bilincini oluşturmaktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.