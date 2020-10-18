İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası başlatıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası başlatıldı.


İnönü Üniversitesi'nin başlattığı "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası kapsamında master plan dahilinde fidanların dikileceği alanlar yerinde incelendi.


Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Abuzer Kalkan ile akademisyen ve idareciler katıldı.


İnönü Üniversitesi tarafından başlatılan "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası hakkında önümüzdeki günlerde kamuoyuna ayrıntılı bilgi aktarılacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.