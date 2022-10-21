500 kişiye iş umudu olacak proje 2023'te tamamlanacak

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'de 500 kişiye iş umudu olacak projenin 2023 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak yürütülen ve geçtiğimiz günlerde Battalgazi'de startı verilen Tekstilkent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu bölgesinde yürütülen proje alanında incelemelerde bulundu. İlçeye katma değer sağlayacak projenin temel çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, proje ile kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstleneceklerini belirtti. Güder en az 500 kişiye iş istihdamı sağlamasının hedeflenen projenin 2023 yılında tamamlanacağını kaydetti. Benzer projelerle ilçedeki işsizliği azaltmayı hedeflediklerini de belirten Güder, ''Medeniyetin Kalbi Battalgazi'mizi her geçen gün daha da geliştiriyor ve büyütüyoruz. Tekstilkent projemiz, genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik bir programdır. İnsanlarımızı iş sahibi etme noktasında projemizi bölgemize kazandırmış olduk. Bu projemizle 500 vatandaşımız iş sahibi olacak. İnsanlarımızı meslek sahibi etme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımı devam edecek. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesidir. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşlarımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Bizde proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz. Temel çalışmaları devam ediyor ve bizlerde incelemelerde bulunduk. İlçemize değer katacak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 2023 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.