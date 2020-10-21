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53 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Malatya’da, dolandırıcılık suçundan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan şahıs yakalandı.

Malatya'da, dolandırıcılık suçundan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, hakkında “Elazığ Yerel İlamat Masasınca Dolandırıcılık” suçundan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.


Şahsın gözaltına alındığı ve Elazığ'a gönderileceği kaydedildi.

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