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54 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya’da son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen jandarma bölgesinde yakalandıMalatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da son 2 haftada Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen jandarma bölgesinde yakalandı


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, son 2 haftada Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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