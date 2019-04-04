5.Ulusal Arguvan Sempozyumu gerçekleştirildi

Ulusal Arguvan Sempozyumu, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Arguvan kültürünün yanı sıra türküleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İnönü Üniversitesi, Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal Arguvan Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser salonunda gerçekleşti.

Arguvan: Bozkırın Yazgısı konulu Kemal Gümüş'ün fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan etkinlikte daha sonra sempozyuma geçildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, en son sempozyumun 4'üncüsünü 2014 yılında yaptıklarını anımsatarak, “O günden bugüne 5 yıl geçti, biz yine bu yıl dolu dolu Arguvan günü yaşıyoruz. Bu sadece etkinlik sempozyum şeklinde devam etmiyor, akşamda Arguvan türkü günleri etkinliği ile devam edecek” şeklinde konuştu.

Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Asım Aydoğdu ise Arguvan'ın kendine has bir kültür geliştirdiğini belirterek, “Bu açıdan Arguvan kültürünün derinlemesine incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktada da sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir” dedi.

Her şehrin bir sembolü olduğunu belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman'da Arguvan Türkülerinin de Malatya'nın bir sembolü olduğunu ifade etti. Şişman, kurum olarak bu tür etkinliklere destek olmaya çalıştıklarını da söyledi.

Son olarak söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay‘da, Ulusal Arguvan Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Kızılay, önümüzdeki haftalarda yayım evlerinde Arguvan ile ilgili çok güzel bir eserin de çıkacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda, ‘Notaya alınmış Arguvan Türkülerinin etnomüzikolojik açıdan içerik analizi', ‘Arguvan Türkülerinin Metrik Yapısı ve Müzikal Analizi', ‘Arguvan yöresi içeri makamı kavramı üzerine kültürel ve yapısal analiz', ‘Arguvan yöresinde uğur alma adetinin dünü ve bugünü', ‘Arguvan Halk takvimine özgü bazı tespitler ve takvime bağlı bir kutlama kış yarısı geleneği', ‘Ayrılık konulu türkü hikayelerinin seramik yüzeylere yansımalarında Arguvan örneği', ‘Arguvan'ın kültürel rota olanakları' konuları uzmanlar tarafından ele alındı.

Sempozyumda ayrıca katkılarından dolayı Celal Tunçer, Haydar Öztürk, Tuğba Yıldırım ile Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz'e plaket takdim edildi.