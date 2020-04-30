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600 aileye yardım paketi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda kolisi dağıtıldı.


Pütürge Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıtımına başlanıldı. Vakıf görevlileri tarafından belirlenen ailelere yardımları teslim edilirken, çocukları olan ailelere de ayrıca süt de dağıtıldı.


Vatandaşlar yardımlarından dolayı yetkililere teşekkür ederken, vakıf görevlileri gün boyu yardımları ailelere ulaştırdı.

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