65 yaş üzeri vatandaşların otobüs biniş kartları kullanıma açıldı

Konuyla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların geçici süreliğine dondurulan otobüs biniş kartlarının; 9 Haziran 2020 Salı günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren tekrar kullanıma açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 10 Haziran Çarşamba Gününden itibaren 10.00 - 20.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşlar, otobüs biniş kartlarını kullanabilecek.