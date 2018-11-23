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7 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

Malatya’nın Darende ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın nedeninin hız ihlali olduğu saptandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın nedeninin hız ihlali olduğu saptandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.


İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin'in cenazesini Malatya'ya getiren midibüs Malatya'nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetmişti.


Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel, tedavisinin arından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanması ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aysel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bu arada korkunç kaza sonrası yapılan incelemede, kazanın hız ihlali sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Kaza sonrası araçta bulunan takometrede yapılan incelemede, aracın 100 kilometre hızla viraja girdiği tespit edildi.

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