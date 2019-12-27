Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin tek kostümcüsü olarak bilinen Ümit Meşe, 71'inci mehter takımını kurdu.

Malatya Belediyesinin mehter takımı hocasıyken buradan emekli olan ve Türkiye'nin dört bir yanında mehter takımları kuran Ümit Meşe, bu sefer Adıyaman Besni ilçesinde mehteran takımı kurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan kostümcü Meşe, Türk halkının Osmanlı'dan vazgeçmeyeceğini belirterek, “Mehteran takımı yüzlerce yıldır bu ülkeye ve kendini Osmanlı hisseden herkese hizmet ediyor. Osmanlı'da mehteran takımı Osman bin Ertuğrul Şah tarafından kuruldu” dedi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun tek kostümcüsü olarak bilinen Ümit Meşe, 71'inci mehter takımını Adıyaman Besni ilçesinde kurduğunu vurgulayarak, “Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Destek veriyor. Bu konunun arkasında duruyor. Kendi imkanlarını kullanıyor. Belediye çalışanlarını tahsis ediyor. Orada öğrencilerimiz var. Halk katılacak ve belediye çalışanları katılacak. 35 kişilik mehteran takımını kurduk. Biz, Osmanlı'nın torunlarıyız. Osmanlı torunları da dedelerinin mirasına sahip çıkar. Biz dedelerimizin mirasına sahip çıkmak bağlamında mehter takımları kurmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ümit Meşe sözlerine şöyle devam etti:

"40 yıldır mehter takımında hocalık yaptım, belediyede çalıştım ve emekli oldum. İş yerimizde Osmanlı kostümleri var. Bizler de isteyen vatandaşlara kiralıyor ve satıyoruz. Televizyonlarda yayınlanan tarih dizilerine kostüm veriyoruz. Bizlere talepler geliyor. Kostümlerimizi vatandaşlarımıza kiralıyoruz veya satıyoruz. Onlar da buraya gelerek Osmanlı kıyafetleri giyiyor."

Evlilik tekliflerinde dahi mehteran takımının çağrıldığını vurgulayan Meşe, “Mehteran ekibi vatandaşlarımız çok seviyor. Bir genç kardeşimizi mehteranı çağırdı ve kız arkadaşına evlik teklifinde bulundu. Son zamanlarda Osmanlı düğünlerine ilgi var. Osmanlı düğünlerinde giysilerimiz tercih ediliyor. Daha önce TRT'de yayınlan dizilere kostüm verdik. Tarih dizilerinden talep var. Tercih ettikleri zaman kostüm veriyoruz. Okulların tercihleri var. Tunceli ilimizden dahi talep oldu. Bizler de gönderiyoruz. Diğer illerden talep var ülkeme hizmet etmeye çalışıyoruz. Osmanlı tarihine ve mirasına hizmet etmeye çalışıyorum” dedi.

Meşe, tarihi giysileri Türkiye'nin dört bir yanından topladığını ve satın aldığını, kiralayarak veya satarak hizmet verdiklerini kaydetti.