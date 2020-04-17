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73 yaşındaki KOAH hastası korona virüsü yendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan 73 yaşındaki hasta, 7 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan 73 yaşındaki hasta, 7 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.


Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Mehmet Ali A. (73), korona virüs semptomları göstermesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözlem altına alınan ve ilk testi negatif çıkan Mehmet Ali A., yapılan ikinci testin pozitif çıkması üzerine şahıs Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı. Hastanede bir hafta tedavi gören Mehmet Ali A., yapılan son korona virüs testinin negatif çıkması üzerine taburcu edilerek evine gönderildi.


Mehmet Ali A.'nın sağlığına kavuşarak taburcu olmasına çok sevindiklerini aktaran Küçükkürne Mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan, "Mehmet Ali amcamız yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Burada testler yapıldı ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Daha sonra yapılan ikinci testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Kendisi aynı zamanda KOAH hastasıdır. Hastanede bir hafta tedavi gördü ve sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Mahallemiz ve ilçemiz için sevindirici bu gelişme sonrası 7 Nisan 2020 tarihinde mahallemizde başlatılan karantina uygulamasının salı günü kaldırılmasını bekliyoruz. Karantina süresince mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için olağanüstü bir çaba sarf eden ilçe kaymakamız sayın Hulusi Teke'ye ve ilçe Jandarma Komutanımız Halil Pehlivan'a şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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