74 mağdurlu dolandırıcılık davası başladı

Malatya'da satışa sundukları daireleri birden fazla kişiye satmakla suçlanan inşaat firması hakkında Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası, olayın mağdurları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Malatya'da faaliyet gösteren bir inşaat firmasının dairelerin her birini birden fazla kişiye satarak, ‘nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri iddiasıyla Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası olayın mağdurları Malatya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Mağdurların avukatı Elmas Bakan, “74 mağdur varsa hepsi için ceza almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat mahkemenin de bize destek çıkmasını istiyoruz çünkü mağduriyet çok fazla. Malatya'da başka inşaatlarda da bunları yapmaya devam ediyor. Farklı isimlerde şirketler kuruyorlar. Bundan sonrada mağduriyetlerin daha fazla artmaması için buradan çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Mağdurlar adına konuşan Fadime Çelik, “Mağdurum. Mahkeme sürüyor ama bir netice alamadık. Yargıya güveniyoruz, hakkımızı alacağız. Haftada 2 gün imza şartıyla dışarıdaydılar, bu haftada 1'e düşürüldü. Biz mağduruz. 200 bin TL iken aldığımız dair 2 milyon TL oldu. Dairelerimizi 3-4 kişiye daha satmışlar. Benim evimde 3 bin TL'ye bir kiracı otururken, ben de kirada sürünüyorum. Bana zorla 4 yılın kirasını verdiler ama hala kendi hakkım duruyor” şeklinde konuştu.

Avukat Elmas Bakan, sanıkların ceza almaları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, “Bugün mağdurlarının davası görüldü. Müvekkillerimizin mağduriyetleri giderilmemesi rağmen sanıkların imza günleri 2 günden 1 güne indirildi. Genel olarak kimsenin mağduriyeti giderilmediği için etkin pişmanlıktan yararlanamayacaklarından dolayı sanıkların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. 74 mağdur varsa hepsi için ceza almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz fakat mahkemenin de bize destek çıkmasını istiyoruz çünkü mağduriyet çok fazla. Malatya'da başka inşaatlarda da bunlar yapmaya devam ediyorlar. Farklı isimlerde şirketler kuruyorlar. Bundan sonrada mağduriyetlerin daha fazla artmaması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Cumhuriyet savcımız dosyayı çok güzel bir aşamaya getirdi. Davanın şu aşamasında serbest bırakılmaları iyi olmadı fakat yurt dışı yasakları var. Bilirkişi raporu geldikten sonrada dava sonuçlanacaktır. Biz ceza alacaklarını biliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.