8. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı resmi açılış töreni yapıldı

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının resmi açılış töreni bugün yapıldı.

Büyükşehir Belediye Binası yanında düzenlenen açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, kurum kuruluş idarecileri, STK temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilgiye açılan yolun kitap olduğunu belirten Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, kitabın hayatın anlamına yolculuk, geçmiş ve geleceği bağlayan köprü olduğunu ifade ederek, “Kitabın olmadığı yerde hoşgörünün, uzlaşı kültürünün, sevgi ve saygının yerini saplantılar ve önyargılar alır. Biz kitabın hayatla eşdeğer olduğuna inanıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, Malatya Büyükşehir Belediye'sine teşekkür ederek, Batman ve Şanlıurfa'dan hafta sonu 150 öğrenciyi ağırladıklarını belirtti. Öğrencilerin Kitap Fuarını gezerek Cemil Meriç söyleşisine katıldıklarını kaydeden Tatlı, “Fuar süresince öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz zamanlarını çok verimli bir şekilde değerlendirecekler. Bu fuarın düzenlenmesinden dolayı tekrar Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, fuarların şehirlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Kitap fuarlarının bu kapsamda daha çok önemli olduğunu dile getiren Gürkan, “Bu bağlamda okumayı önemsiyorum. Okumanın da bir mantık muhaceresi içerisinde olması ve okuduğumuz kitapların kendi hayat çizgimize kazandırdıklarına zihinsel muhakeme ve muhasebe yapmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızı anlayıp kendi hayatımıza katkı noktasında ve hayatımıza uygulama noktasında doğru işler yaparsak toplumda yanlış işlerin olmaması gerek. Teknolojinin hayatımızda çok büyük rol oynağı günümüzde, öğretmenlerimize, velilerimize ve biz büyüklere çok büyük görevler düşmekte. Çocuklarımızı teknolojiye esir etmememiz gerekiyor. Bu fuarların amacı da insanları teknoloji esaretinden kurtarıp, özgür iradeleri ile hareket etmelerini sağlamaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çocukluk hatırasında şunu ifade ediyor, - Benim iki kuruşum varsa onun bir kuruşuna muhakkak bir kitap alırdım.- Eğer anıt Kabir'i ziyaret ederseniz göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk, her okuduğu eserden alıntılar yapmış ve notlar almıştır. Evet okumak önemli ama asıl önemli olan okuduğumuzu anlamak ve hayatımıza tatbik edebilmektir” şeklinde konuştu.

Çocuklara da tavsiyelerde bulunan Gürkan, “Ulaşabildiğiniz her kitabı okuyun, hangi, görüş ve düşünceye sahip olursa olsun bütün kitapları okuyun. Ama bir kitaba zihinsel olarak teslim olun oda kitabımız Kuran'ı Kerim'dir” dedi.

Kitap Fuarına bu yıl 250 yazarın ve 375 yayın evinin katıldığını belirten Gürkan, “Fuar süresince kitapseverler yazarlarımızla sohbet etme imkanı bulacaklar. Kitap Fuarımızın Malatya'mıza, öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Kitap Fuarının anısına düzenlendiği Cemil Meriç'in sözlerini anımsatarak, “Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Sözleri insanlığa kitaplar aktarır. Medeniyetin kuruluşu kitapla başlar. İnsanlık tarihi kitaplarla yazılmıştır. İlim bizi sonsuz mutluluğa götüren bir hazinedir. Hayatın sırrını çözmek bu hazinenin kilidini açmakla mümkündür. Kilidin şifreleri kelimelerdir. Kitap ilimdir, kitap irfandır, kitap medeniyettir. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her kesimini yazarlarla buluşturan etkinliğin önemine değinen Baruş, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba olan sevgisini artıran bu organizasyonlardan biri olan bu kitap fuarını her yıl ziyaret edenlerin sayısının yüzbinleri bulması ülkemizin yarınları adına hepimize umut vermektedir. Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Bu yıl düşünce dünyamızın büyük mütefekkiri ‘Cemil Meriç' anısına düzenlenmekte olan 8. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın Malatya'mız, bölgemiz ve Türkiye'miz için hayırlara vesile olacağından hiç şüphem yoktur. Kitap Fuarına katılanlar, Asaletini Battalgazi'den, heybetini Beydağı'ndan cömertliğini Fırat'tan alan ilimizde, kayısının başkenti olan bal şehrinde ilim ve irfanın lezzetli pınarlarından kana kana içeceklerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kitap fuarını gezdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fuarı gezmeye gelen öğrencilerle fotoğraf çektirerek, bazı öğrencilere kitap hediye etti.