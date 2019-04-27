8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı

Ş tarafından düzenlenen 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 27 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli 250 yazarı ve 375 yayınevini ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen kitap fuarının bu yıl ‘Cemil Meriç' anısına temasıyla gerçekleşiyor. Fuar süresince, Cemil Meriç konulu panel, konferans, söyleşi, müzik ve resim etkinlikleri gerçekleşecek.

Fuarın bu yıl ki onur konuğu ise; Cemil Meriç'in Sosyolog ve Akademisyen kızı Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında, Yazar-Okur Buluşmaları, Okullarda yazar-öğrenci buluşmaları, Yazar-STK Buluşmaları, İmza günü etkinlikleri, panel, söyleşi, sohbet programları düzenlenecek.

5 Mayıs 2019 tarihine kadar kapıları devam edecek olan kitap fuarı, her gün saat 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı resmi açılış törenin ise 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği açıklandı.