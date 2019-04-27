8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Malatya'da yapıldı

İnönü Üniversitesi ve İlmi Etütler Derneği (İLEM)'nin işbirliğiyle düzenlenen 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Malatya'da yapıldı.

Kongrenin açılış törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İLEM Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlke Murat Ar, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süleyman Güder, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süleyman Güder yaptı.

Türkiye'nin birçok şehrinden ve üniversitesinden lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı ve dört gün süren kongrede sosyal bilimlerin farklı alanlarında sunumlar yapıldı. Açılış programı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ulusal kongrede, 40 ayrı oturumda toplam 160 bildiri sunuldu. Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı sonrasında bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yaptığı panelde, 21. Yüzyılda Türkiye'de Eğitim Vizyonu ele alındı. İLEM Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. İlke Murat Ar ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Alpaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, sosyal bilimlerde araştırma ve geliştirmenin (Ar- Ge'nin) yeri ve önemi, Türkiye'de eğitimin genel durumu ile yükseköğretimin geleceği ele alındı.

Kongrenin diğer oturumları İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirildi. 4 ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongrede eğitim, tarih, felsefe, hukuk, iletişim, ilahiyat, siyaset bilimi, işletme, iktisat, edebiyat, sosyal politika ve sanat alanlarında 160 bildiri sunuldu.

Kongre, Battalgazi kültür gezisi ile sona erdi.