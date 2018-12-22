8 yıl önce parasını ödedikleri evleri istiyorlar

Malatya'da özel bir şirkete para yatırarak ev sahibi olmak isteyen yaklaşık 300 kişi, aradan geçen 8 yıla rağmen evlerinin teslim edilmediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Malatya'da özel bir inşaat firması tarafından 8 yıl önce Yavuz Selim Mahallesi'nde TOKİ konutlarının yakınlarında site inşaatına başlandı. O dönem iddiaya göre ev hayali kuran 300'e yakın vatandaş şirkete çeşitli miktarlarda ödeme yaptı. Ancak aradan geçen süre zarfında evlerin kendilerine teslim edilmediğini ileri süren vatandaşlar eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Projenin yapıldığı alanda toplanan çok sayıda vatandaş, mağdur edildiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. 8 yıl önce firmaya ödeme yaparak ev almak için başvuruda bulunduğunu söyleyen Gönül Karabulut, "Biz projenin ne aşamada olduğunu inşaat çalışanlarından öğreniyoruz. 'Neden yapılmıyor?' diye soruyoruz, bizlere 'demir yolda' diyorlar ama hiçbir çalışma yapmıyorlar. Bizler burada mağdur ediliyoruz. Ben inşaat döneminde 90 bin TL para verdim ama halen evimizi alamadık" diye konuştu.

Yıllar önce ödeme yaparak ev alma hayali kuran Birgül Şengül ise "Ben burada 135 bin TL para yatırdım. Bizlere teslim edilecek delindi, aradan 8 yıl geçti şu ana kadar hiçbir gelişme yok. Bizlere ise devamlı bir ay sonra deniyor, bizler burada mağdur edildik. Bizlere devamlı bahaneler söylüyorlar, firma sahipleri bizden parayı telsim aldı, sonra bizi mağdur etti" ifadelerine yer verdi.

Sezen Aksu Örnek isimli mağdur ise "2012 yılında nişanlıyken ev sahibi olmak için para ödedim. Şu anda 6 yıldır evliyim 4 yaşında kızım var, tüm altınlarımı verdim ev sahibi olmak için ancak şu anda mağdur oldum. Tapumuzu kredi çekerek aldım, evim var ama teslim edilmediği için ben şu an kiradayım. Mağdur ediliyoruz, yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

Mağdur edildiğini ifade eden Turan Koçer ise "5 yıl önce ben buraya geldim. İki kat kalmıştı, bitmesine üç veya dört ay var dediler. Sonra eviniz teslim alacaksınız dediler, evimiz telsim edilmedi mağdur olduk" dedi.