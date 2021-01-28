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800 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 800 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde 800 litre el yapımı şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak alkol imal ve ticareti yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmada, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde iki şahsa ait ev ve eklentilerinde 800 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. ve V.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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